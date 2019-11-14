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В Усть-Каменогорске торжественно открыли памятник Жамбылу Жабаеву

14 Ноября 2019 18:39
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В Усть-Каменогорске торжественно открыли памятник Жамбылу Жабаеву

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В областном центре Восточного Казахстана, в парке Жамбыла, состоялось торжественное открытие памятника великому поэту Жамбылу Жабаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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Проект осуществлен по инициативе акима области Даниала Ахметова. Авторы памятника – известные скульпторы Сарсен Сеитов и Казыбек Дулатов.

Высота памятника около двух с половиной метров. В воплощенном в бронзе образе казахский мастер поэтического слова Жамбыл Жабаев сидит на камне и играет на домбре. Памятник установлен на возвышенной округлой площадке постамента с несколькими ступенями.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие родственники великого акына Жамбыла Жабаева, а также творческая интеллигенция и общественность области, глава региона Даниал Ахметов.



«Выдающийся акын стоял у истоков казахского письменного и устного творчества. Его произведения пронизаны любовью к Родине. Он воспевал вековые мечты и чаяния народа о свободе и гармоничном развитии, прославлял исторических деятелей и подвиги батыров, высмеивал пороки общества и смело выступал в защиту справедливости. Его произведения вошли в сокровищницу устного народного творчества, переведены на множество языков и известны в России, Китае, Великобритании, Чехии и Словакии. Пусть этот парк, названный его именем, будет площадкой для поэтических встреч и конкурсов, популяризации известных деятелей культуры и искусства», – сказал Даниал Ахметов.


Имя акына увековечено в названиях объектов, улиц и парков, во многих городах Казахстана установлены памятники. В ВКО именем Жамбыла Жабаева названо 5 школ, 3 населенных пункта, 33 улицы.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, История Казахстана, Акимат, Память, Общество,
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