В Усть-Каменогорске сгорел магазин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске потушен пожар в магазине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УЧС города.

7 ноября в 9 часов 21 минуту в службу пожаротушения поступил сигнал о возгорании в одном из магазинов города. Через пять минут после поступления сигнала, пожарные прибыли на место и приступили к тушению.

Горели деревянные конструкции кровли, потолочного перекрытия на общей пощади 100 кв.м. До приезда пожарных посетители и работники магазина покинули горящее здание. Жертв и пострадавших нет.

Пожарные подразделения в течение часа ликвидировали возгорание. Причина пожара выясняется.















