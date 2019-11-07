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В Усть-Каменогорске сгорел магазин

7 Ноября 2019 13:12
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В Усть-Каменогорске сгорел магазин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске потушен пожар в магазине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УЧС города.

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7 ноября в 9 часов 21 минуту в службу пожаротушения поступил сигнал о возгорании в одном из магазинов города. Через пять минут после поступления сигнала, пожарные прибыли на место и приступили к тушению.

Горели деревянные конструкции кровли, потолочного перекрытия на общей пощади 100 кв.м. До приезда пожарных посетители и работники магазина покинули горящее здание. Жертв и пострадавших нет.

Пожарные подразделения в течение часа ликвидировали возгорание. Причина пожара выясняется.





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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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