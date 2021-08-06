В Усть-Каменогорске полицейские выявили водителя с 24 неоплаченными штрафами
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске полицейские выявили водителя с 24 неоплаченными штрафами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы городского Управления полиции, с 1 августа в Усть-Каменогорске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Уплати штраф». В ходе ОПМ стражи порядка останавливают водителей автотранспорта, которые не уплатили штрафы за нарушения правил дорожного движения.
«Полицейские остановили автомашину «ВАЗ» с иностранными номерами. С помощь системы «Сергек» стало известно, что у водителя есть 24 неоплаченных административных штрафа. Общая сумма штрафов 399 тысяч тенге. Автомашина должника помещена на специализированную автостоянку», – сообщили представители ведомства.
Отметим, указанное оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 7 августа.
- Сбежавшего из дома 8-летнего мальчика нашли полицейские в Нур-Султане
- Массовая драка попала на видео в Аксу
- Столичный житель сдал на металлолом ворота с чужого гаража
- В столице нанятый для ремонта квартиры рабочий украл стройматериалы
- Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
- 15 велосипедистов оштрафовали за езду на набережной в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана