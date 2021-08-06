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В Усть-Каменогорске полицейские выявили водителя с 24 неоплаченными штрафами

6 Августа 2021 10:51
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В Усть-Каменогорске полицейские выявили водителя с 24 неоплаченными штрафами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске полицейские выявили водителя с 24 неоплаченными штрафами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы городского Управления полиции, с 1 августа в Усть-Каменогорске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Уплати штраф». В ходе ОПМ стражи порядка останавливают водителей автотранспорта, которые не уплатили штрафы за нарушения правил дорожного движения.

«Полицейские остановили автомашину «ВАЗ» с иностранными номерами. С помощь системы «Сергек» стало известно, что у водителя есть 24 неоплаченных административных штрафа. Общая сумма штрафов 399 тысяч тенге. Автомашина должника помещена на специализированную автостоянку», – сообщили представители ведомства.

Отметим, указанное оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 7 августа.


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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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