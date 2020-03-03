В Усть-Каменогорске определили самого сильного борца РгК «Восток»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске определили самого сильного борца регионального командования «Восток», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».

В ведомстве сообщили, что более 40 сильнейших палуанов из всех воинских частей регионального командования «Восток» вступили в бескомпромиссную борьбу за титул «Шығыс барысы» и путевку на чемпионат Вооруженных сил по қазақ күресі - «Әскер барысы».

Отборочные соревнования проводились в двух весовых категориях до и свыше 80 килограмм.

По итогам соревнований в весовой категорий свыше 80 килограмм титул победителя завоевал лейтенант Талгат Амренов, вторым стал сержант Асылжан Куанышбеков, тройку лидеров замкнул сержант 3 класса Кайырбек Сагымбеков. В весовой категорий до 80 килограмм самым сильным палуаном стал ефрейтор Дуйсембаев Бахытжан, ему уступили сержант Диас Курукбаев и ефрейтор Даулет Тундеханов.

«Победа далась нелегко, так как все соперники показали достаточно высокий уровень подготовки и профессионализма. Но впереди еще много работы, мне предстоит серьезная подготовка к «Әскер барысы», где я с гордостью представлю палуанов регионального командования «Восток», - сказал лейтенант Талгат Амренов.

Как подчеркнул начальник физической подготовки и спорта РгК «Восток» капитан Нуржан Турымов, соревнование проводится на высшем уровне, все участники в отличной физической форме.

«С каждым годом чемпионаты регионального командования набирают большие обороты. Возрастает не только количество участников состязаний, но и уровень мастерства военнослужащих спортсменов. Данным видом борьбы заинтересованно и подрастающее поколение», - добавил капитан Нуржан Турымов.

Стоит отметить, что финалисты турнира стали обладателями путевок на чемпионат Вооруженных сил по қазақ күресі - «Әскер Барысы – 2020».