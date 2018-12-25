В Усть-Каменогорске из-за пожара приостановлена работа маслозавода

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске загорелся завод по производству подсолнечного масла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«25 декабря в 08:27 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в ТОО «Усть-Каменогорском маслоэкстрационном комплексе» по производству подсолнечного масла в г. Усть-Каменогорск», - говорится в сообщении КЧС.



Произошло возгорание разлитого масла, применяемого для обогрева зданий, с последующим переходом огня на конструкции перекрытия здания на общей площади 280 квадратных метров. Пожар локализован в 09:27 и ликвидирован в 10:27. Жертв и пострадавших нет.



Производственный процесс приостановлен. На место пожара было задействовано 34 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.