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10:00 527
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В Усть-Каменогорске из-за пожара приостановлена работа маслозавода
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске загорелся завод по производству подсолнечного масла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«25 декабря в 08:27 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в ТОО «Усть-Каменогорском маслоэкстрационном комплексе» по производству подсолнечного масла в г. Усть-Каменогорск», - говорится в сообщении КЧС.
Произошло возгорание разлитого масла, применяемого для обогрева зданий, с последующим переходом огня на конструкции перекрытия здания на общей площади 280 квадратных метров. Пожар локализован в 09:27 и ликвидирован в 10:27. Жертв и пострадавших нет.
Производственный процесс приостановлен. На место пожара было задействовано 34 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.
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