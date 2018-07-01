В Усть-Каменогорске автоугонщика задержали через 10 минут

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 00:38 часов в Центр оперативного управления УВД Усть-Каменогорска обратился 42-летний мужчина по факту угона неизвестными его припаркованного автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте внутренних дел ВКО.

Материальный ущерб автовладелец оценил в 2 млн тенге

Угнанный автомобиль патрульный экипаж батальона дорожно-патрульной полиции заметил уже через 10 минут. Лейтенант полиции Рустам Имамбаев и лейтенант полиции Кайрат Елюбаев начали преследование легкового автомобиля, значащегося в ориентировке. Несмотря на безлюдность ночных дорог, полицейские с особой бдительностью и осторожностью следовали за угонщиком.

Правонарушитель, проехав на улицу Кирова, попытался скрыться во дворе одного из жилых домов. Преградой для него стало бетонное ограждение. Допустив наезд на препятствие, угонщик не успел выйти из салона иномарки. Подоспевшие полицейские задержали 20-летнего мужчину.

Выяснилось, что автоугонщик вскрыл транспортное средство и воспользовался запасными ключами от зажигания автомобиля, которые находились в салоне иномарки.

По факту угона автомобиля ведется досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК.