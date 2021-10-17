В устье реки Урал появились каспийские тюлени

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области к устью реки Урал подошли тюлени, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Тюлени были замечены корреспондентом МИА «Казинформ» и фотографом Карасаем Кунжариковым во время проведения фото- и видеосъёмок мигрирующих птиц на территории природного резервата «Акжайык». Появились они в нескольких сотнях метров от впадения реки Урал в Каспийское море.

По словам сотрудников резервата, в последние годы тюлени, число которых сильно сократилось, к побережью подходят редко, предпочитая находится в районе островов в северном Каспии.

Каспийский тюлень, как называют этих животных, это нерпа. Внешне они действительно очень напоминают тюленей. У них обтекаемое тело, маленькая, округлой формы голова и веретенообразное туловище. Еще не так давно очень милое, пушистое животное зоологи причисляли к семейству ластоногих.

Сегодня данные представители животного мира считаются хищниками, которые находятся на грани исчезновения. Ситуация усложняется тем, что в Российской Федерации данный вид животных не числится в Красной книге и на охоту на тюленя предоставляется квота.

Каспийский тюлень относится к хордовым млекопитающим, является представителем отряда хищных, семейства настоящих тюленей, выделены в род нерпы и вид каспийской нерпы. Вид подразделяется еще на два подвида. Градация происходит в зависимости от водоема, в котором обитают животные. Два вида обитают в морской воде, один - в пресной.

Нерпы считаются одними из древнейших животных не Земле. Достоверной информации об их происхождении и эволюции нет. Зоологи установили, что их древние предки существовали на Земле еще в третичный период. Однако они имели несколько иную внешность. У них имелись конечности, которые в процессе эволюции видоизменились и преобразовались в ласты.

Предположительно, они являются предками южных нерп, или тюленей, которые обитали в Сармастско-Пантеническом бассейне, одним из остаточных водоемов которого является Каспийское море. Ученые предполагают, что древним предком, от которого произошла каспийская нерпа, является кольчатая нерпа. Она существовала на земле примерно два миллиона лет тому назад. Впоследствии она перешла в Каспий и Байкал, и дала начало двум новым видам тюленей, одним из которых и является каспийская нерпа.

Останки животных, которые удалось обнаружить исследователям, были найдены не только на берегу, но и на территории скал и холмов, а также на больших плавающих ледниках, которые в большом количестве имеются в Каспийском море. В период таяния толстых льдов останки древних предков современных каспийских нерп были обнаружены на побережье Волги, а также в южных регионах Каспия.