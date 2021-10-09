НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях пандемии судебная система РК ни на один день не остановила прием и рассмотрение дел. Об этом сообщил судья судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Аслан Тукиев в ходе онлайн-встречи на тему «Доступ к правосудию во время пандемии COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия встряхнула привычный уклад всего нашего общества и, конечно, судебная система не стала здесь исключением. Однако, в отличие от наших зарубежных коллег, мы ни на один день не остановили прием и рассмотрение дел. Да, были определенные оказии в конкретных судах, связанные с бедственным положением в связи с заболеваемостью. Но, они носили эпизодический характер, протекали не более нескольких дней, максимум неделю. В целом, судебная система, в целом, не приостановила свою работу по рассмотрению дел», – сказал А.Тукиев.

По его словам, задержку в начале пандемию, вызванную первоначальным шоком, удалось преодолеть благодаря энергичным действиям и ранее принятым решениям. В первые дни пандемии было определено, сколько судей и работников судов нужно оставить на рабочих местах в условиях чрезвычайного положения. Было определено количество тех, кто должен работать в сокращенном режиме или дистанционно. Это было реализовано благодаря развитой системе дистанционной работы, обеспечивающей безопасное соединение. Весь документооборот, по максимуму, был переведен в онлайн-формат. Сейчас этот показатель достиг 92%.

А.Тукиев отметил, что, при переходе на дистанционное рассмотрение дел была проведена большая разъяснительная работа среди посетителей судов, участников процессов, судей, работников судов о возможностях новых информационных систем. Показывали, как нужно работать не только со служебными программами, но и сделали, со временем, обязательным, использование других платформ и операционных решений в виде «Зум», «Майкрсофт», для того, чтобы обеспечить устойчивое соединение.

Судья подчеркнул, что нужно различать возможности судебной системы и пропускной системы каналов связи. В последнем суды были так же ограничены, как и все население страны.

Организаторами онлайн-встречи являются Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане, Верховный Суд Республики Казахстан и Центр исследования правовой политики.