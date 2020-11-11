В условиях пандемии официальные СМИ стали основным источником информации - Кемелбек Ойшыбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях пандемии серьезно трансформировалась индустрия средств массовой информации. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Кемельбек Ойшыбаев, выступая на панельной сессии «Пандемия и кризис доверия к СМИ» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определились новые приоритеты и вызовы. В период пандемии официальные СМИ стали основным источником информации, потому что качество и достоверность в данной ситуации вышли на первый план. Необходимо было полностью исключить дезинформацию общества. В частности, есть данные института по вопросам безопасности и сотрудничества Центральной Азии, которые подчеркивают, что в апреле 2020 года трафик в Казахстане вырос до 72,5 млн переходов на информационные материалы. То есть, растет именно потребление информации, которую готовят и распространяют журналисты», - сказал Кемелбек Ойшыбаев.

Вице-министр добавил, что дезинформация в такой период может нанести большой вред обществу.

«Мы убедились в период пандемии, что дезинформация или манипулирование общественным мнением могут иметь самые неожиданные негативные последствия. Люди, не до конца понимая природу происхождения вируса и масштабы угрозы, когда в соцсетях распространялись какие-либо фейковые новости, не могли понять, это фейк или реальность», - добавил Кемелбек Ойшыбаев.

В частности, он отметил, что в Казахстане широко распространилась новость о самолетах, якобы распространяющих вирус с воздуха. Такая информация, если во время не объяснять населению ее ложность, может посеять панику среди граждан.