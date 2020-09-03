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В условиях нового мироустройства необходим новый импульс реформ – эксперт

3 Сентября 2020 21:47
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В условиях нового мироустройства необходим новый импульс реформ – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент в своем Послании обозначил основные этапы развития казахстанского общества. Такое мнение выразила заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор, член Совета национальностей при Правительстве Москвы Жибек Сыздыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана в этом году отличается от предыдущего, в первую очередь тем, что большое внимание уделяется тем мерам, которые должны быть предприняты для преодоления последствии пандемии и сохранения здоровья нации. В Послании затронуты практически все ключевые задачи по дальнейшему развитию Республики Казахстан, прежде всего, те, что связаны с экономическим развитием страны, недопущения обострения социального напряжения среди населения, преодоление неповоротливости госуправления, борьба с коррупцией, реформы в области системы здравоохранения и образования и ряд других», - сказала Жибек Сыздыкова.

Она отметила, что в своем выступлении Президент обозначил основные этапы и принципы развития казахстанского общества на перспективу.

«Мне как ученому импонирует видение Главы государства о повышении роли образовательной системы и науки. Непрерывное образование, налаживание системы технических образовании, об активизации науки в экономической сфере, поддержка науки и ученых государственно-частным сектором промышленности и предпринимательства даст новому поколению активно развивать науку, его отдачи экономике. Думается, что это и есть единственно правильный путь ведущий развитию всего казахстанского общества. Как отметил К.Токаев: «Надо учиться быть образованным. Быть богатым должна профессия. Быть сильным должно быть единство. Надо работать на этом пути», - резюмировала Ж. Сыздыкова.


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#Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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