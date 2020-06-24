В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Каким образом задействовать возможности сферы культуры для духовного возрождения и сплочения граждан, обсуждалось в облакимате на совещании, прошедшем в формате видеоконференцсвязи с районами и городом Таразом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В условиях карантина надо полнее использовать большие возможности учреждений культуры и спорта, считает аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Полезный и познавательный досуг, занятия физической культурой – именно эти составляющие должны присутствовать в повседневной жизни граждан, оказавшихся во временной изоляции. Руководитель областного управления культуры, архивов и документации Дуйсеналы Быкыбаев доложил о том, что делается профильным ведомством для охвата населения культурно-познавательными мероприятиями.

«В сфере культуры задействовано 537 учреждений, 27 из которых относятся непосредственно к управлению культуры, а остальные 510 подотчетны акиматам районов и города Тараза. В 2018 - 2019 годах в целях оптимизации было закрыто 11 клубных учреждений и 17 сельских библиотек. В результате структурных преобразований было сокращено 49 штатных единиц», - рассказал спикер.

В этом году в ряде районов планируется строительство новых очагов культуры, открытие коворкинг-центров. В частности, по госпрограмме «Дорожная карта занятости-2020» предстоит построить три объекта и провести капитальный и текущий ремонты на пяти объектах. Строительство еще трех объектов будет осуществлено в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

Бердибек Сапарбаев, акцентируя внимание участников совещания на вопросах строительства и ремонта объектов культуры, высказал ряд замечаний в адрес управления строительства.

«За строительство новых и восстановление действующих объектов культуры в первую очередь отвечаете Вы, - обратился аким области к руководителю профильного ведомства Жайыкбаю Шалдарову. - Пока же этой ответственности с Вашей стороны не чувствуется. В результате мы видим существенные недоработки, как при подготовке проектно-сметной документации новых объектов, так и при ремонте существующих. К примеру, в селе Нурлыкент Жуалынского района с населением более трех тысяч человек планировалось построить клуб на 90 мест. Лишь после нашего вмешательства проектную документацию изменили, и вместимость объекта довели до 180 мест. А в селе Караой Таласского района затеяли ремонт здания сельского клуба, в котором стены накренились. Кто за всем этим должен следить?».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году на развитие культуры из государственной казны выделено 7,1 миллиарда тенге.







