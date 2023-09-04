В усиленном режиме работают коммунальные службы в Петропавловске
Особенно пострадала в городе улица Горького. Дожди превратили ее в одну большую лужу, вода скапливалась во дворах частных домов.Ситуацию прокомментировали в городском акимате.
«Идет реконструкция улицы Горького. Проектом предусмотрено переустройство открытой ливневой канализации в закрытую путем устройства дождеприемников, обеспечивающих локальный сбор воды. Ливневая канализация построена на 80% с учетом контруклона, при этом сброс воды не подключен к центральной ливневой канализации из-за строительно-монтажных работ. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Всю ночь специализированная техника работала на улицах города. Работы продолжаются», - пояснили в горакимате.
Всего за минувшие сутки в ситуационный центр «Ikomek-109» Петропавловска поступило 155 звонков. Из них семь были связаны с откачкой воды.