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    14:11, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В усиленном режиме работают коммунальные службы в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске устраняют последствия проливного дождя. За сутки в городе выпало больше месячной нормы осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Особенно пострадала в городе улица Горького. Дожди превратили ее в одну большую лужу, вода скапливалась во дворах частных домов.

    Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

    «Идет реконструкция улицы Горького. Проектом предусмотрено переустройство открытой ливневой канализации в закрытую путем устройства дождеприемников, обеспечивающих локальный сбор воды. Ливневая канализация построена на 80% с учетом контруклона, при этом сброс воды не подключен к центральной ливневой канализации из-за строительно-монтажных работ. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Всю ночь специализированная техника работала на улицах города. Работы продолжаются», - пояснили в горакимате.

    Всего за минувшие сутки в ситуационный центр «Ikomek-109» Петропавловска поступило 155 звонков. Из них семь были связаны с откачкой воды.


    Теги:
    Акимат Северо-Казахстанская область Видео ЖКХ Погода Происшествия Происшествия, ЧС
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