В усиленном режиме работали полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Несмотря на стабилизацию погоды, полицейские Северо-Казахстанской области продолжают работать в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Дороги открыли, бушевавшая все выходные дни метель утихла. В населенных пунктах и загородных трассах техника убирает снег.

«Обстановка на дорогах области в выходные дни оставалась сложной из-за низовой метели и гололедицы. Круглосуточный мониторинг ситуации осуществляли экипажи патрульной полиции, сотрудники ЧС и другие заинтересованные службы», - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

Наиболее сложной выдалась ситуация на участках дорог в районе Г. Мусрепова, Шал акына, Айыртауском и Тимирязевском районах. Заложниками непогоды стали более 20 единиц автотранспорта. Пришлось задержаться в пути 10 фурам. Все участки дорог полицейские держали под контролем, чтобы не допустить фактов обморожения и других ЧП.

«Почти на сутки застрял в пути гражданин Украины. На своем большегрузе с чечевицей попал в снежный перемет. Полицейские и сотрудники ЧС доставили ему горюче-смазочные материалы, питание. В Акжарском районе между селами Тугуржап и Талшик, машина «Урал» со щебнем перевернулась набок. 12 пассажиров и два водителя автобуса «Петропавловск-Костанай» больше суток не могут выехать из района Шал акына. В Сергеевке их разместили в пункте обогрева. После расчистки дороги они продолжат движение», - рассказали в пресс-службе.

На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям синоптики рассказали, что затишье в регионе будет недолгим. Уже 31 января в область вновь придет циклон.