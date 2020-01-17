Новости
-
-
-
13:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В усиленном режиме работает в Павлодаре снегоуборочная техника
17 Января 2020 12:40
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы Павлодара начали ликвидировать последствия снегопада, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАлтай Кульгинов проконтролировал ход своевременной уборки и вывоза снега в столице Более 100 нарушений по уборке снега выявили за сутки в Павлодарской области Более 500 единиц техники очищает улицы Алматы от снега
«Сегодня с семи утра вышло 16 пескоразбрасывающих машин, 30 вертикальных погрузчиков, 45 единиц подметальных машин, три грейдера и 60 грузовых машин для вывоза снега», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодара.
Всего в уборке снега задействовано 150 человек.
«Ежедневно на уборку снега на улицы города выходит более 100 единиц техники. При снегопаде мы задействуем порядка 160 единиц, чтобы максимально ускорить процесс очистки улиц для комфорта горожан», - добавил заведующий сектором по ремонту дорог отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Павлодара Бауржан Абылкасымов.
Ключевые слова: Павлодарская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Павлодарской области договоры на услуги помощника инвалида будут заключать напрямую
- В КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области
- В наркотическом опьянении водитель управлял микроавтобусом в Павлодаре
- О нарушениях сообщили на Павлодарском НПЗ
- На 12 лет могут лишить свободы скотокрадов в Павлодарской области
- Руководство акимата Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба акима
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047