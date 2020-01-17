В усиленном режиме работает в Павлодаре снегоуборочная техника

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы Павлодара начали ликвидировать последствия снегопада, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с семи утра вышло 16 пескоразбрасывающих машин, 30 вертикальных погрузчиков, 45 единиц подметальных машин, три грейдера и 60 грузовых машин для вывоза снега», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодара.

Всего в уборке снега задействовано 150 человек.

«Ежедневно на уборку снега на улицы города выходит более 100 единиц техники. При снегопаде мы задействуем порядка 160 единиц, чтобы максимально ускорить процесс очистки улиц для комфорта горожан», - добавил заведующий сектором по ремонту дорог отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Павлодара Бауржан Абылкасымов.