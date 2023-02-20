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В ущербе в 1,5 млрд тенге обвиняет транспортная прокуратура КТЖ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Февраля 2023, 09:55
В ущербе в 1,5 млрд тенге обвиняет транспортная прокуратура КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «НК «Қазақстан теміржолы» обвиняется в нанесении ущерба в размере 1,5 млрд тенге. Об этом заявили в Главной транспортной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по г.Астана и Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО «КТЖ», - говорится в информационном сообщении ведомства.

Согласно информации, предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге.

Следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.


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