В Уральске усилены меры по защите стратегических объектов жизнеобеспечения от паводков

В Западно-Казахстанской области усилены меры защиты объектов систем жизнеобеспечения. В частности, в Уральске комплекс противопаводковых мероприятий организован на объектах ТОО «Батыс су Арнасы», АО «Жайыктеплоэнерго», а также на насосной станции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия «Батыс су арнасы», которое обеспечивает водой 340 тыс. жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме: имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники.

— Для исключения подтопления стратегических объектов вдоль реки Жайык проводятся противопаводковые работы по укреплению дамбы. Заблаговременно предприняты меры по обеспечению водой жителей города. Имеется подвижной состав в виде водовозов, которые могут обеспечить подвоз воды, — сообщил главный инженер «Батыс су Арнасы» Аян Таскали.

К «Жайыктеплоэнерго» относится свыше 248 км городского теплоснабжения. В рамках противопаводковых работ на территории объектов ведется заполнение участков, наиболее подверженных подтоплению, песчано-гравийной смесью. В мероприятиях задействовано 180 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Всего в Западно-Казахстанской области более 20 тыс. км электрических сетей, в четырех районах — более 20 подстанций, в городе Уральске — 16. Благодаря их расположению на возвышенности, опасности подтопления нет. Принимаются превентивные меры, проводятся работы по обваловке мешкотарами, земляными валами. Обеспечена готовность аварийных бригад, 1400 сотрудников и 140 единиц специальной техники. Противопаводковые мероприятия также приняты для защиты насосной станции, расположенной на реке Жайык.

Фото: пресс-служба Правительства РК

— Насосная станция обеспечивает водой «ЖайыкТеплоЭнерго» и питьевой водой горожан — порядка 60 тыс. кубов мы ежесуточно берем. Это стратегический объект, поэтому в целях безопасности проводим обваловку станции, выставляем мешкотары, — отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай.

Напомним, в Западно-Казахстанской области мобилизованы силы в рамках подготовки к предстоящему пику паводков. Всего в регионе в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6,3 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. Принимаются меры по укреплению жилых массивов.