В Уральске бизнесмен захватил участок и вырубил деревья

На видеозаписи один из жителей города сообщает, что на перекрёстке проспекта Абая и улицы Курмангазы (по адресу проспект Абая, 53/1) предприниматель перекрыл въезд во двор частного дома и установил ограждение прямо на тротуаре. В результате автомобили не могут заезжать и выезжать с территории, а пешеходам приходится передвигаться по проезжей части, подвергая себя опасности.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

Как рассказал эколог Дархан Сариев, ранее этот участок принадлежал Уральскому арматурному заводу. Несмотря на то, что на пустующей территории самостоятельно выросли деревья, официально данный участок не был оформлен как сквер. Впоследствии земля была передана в частную собственность.

Так как многие горожане воспринимали эту территорию как сквер, весной текущего года, когда деревья были вырублены, жители выразили своё недовольство и выступили с протестом.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

По словам предпринимателя Тимура Кабдыгалиева, озвученным им на встрече с жителями домов, расположенных по адресам проспект Абая, 55 и улица Курмангазы, 156/1, данный участок земли он приобрёл в прошлом году. Всего с участка было вырублено 17 деревьев. В качестве компенсации он обязался посадить 215 саженцев тополя в разных районах города и взять на себя ответственность за их выращивание и уход.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

— Я намерен построить на этом месте трёхэтажный бизнес-центр. На первом этаже будет размещено заведение общественного питания. Второй и третий этажи займут офисные помещения. Кроме того, я планирую провести благоустройство прилегающей территории, — сообщил предприниматель.

В связи с данной ситуацией Kazinform направил официальный запрос в акимат города Уральск.

Согласно полученному ответу, отделом земельных отношений акимата Уральска проведена проверка строительного объекта, расположенного по адресу проспект Абая, 53/1.

— В ходе проверки было установлено, что на указанном участке незаконно установлены ворота. Зафиксировано нарушение со стороны землепользователя, а именно — самовольное занятие государственной земельной территории. В связи с этим, 16 сентября текущего года в департамент управления земельными ресурсами Западно-Казахстанской области было направлено официальное письмо для проведения соответствующих проверочных мероприятий в соответствии со статьёй 145 Земельного кодекса Республики Казахстан, — говорится в официальном ответе акимата.

