В Урало-Каспийском бассейне проходит акция «Бекіре»

При координации комитета рыбного хозяйства МСХ, МВД и пограничной службы КНБ на территории Урало-Каспийского бассейна проводится акция «Бекіре», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В мероприятии задействовано порядка 300 сотрудников и 28 единиц техники, в том числе 5 плавательных средств департаментов полиции Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областей и транспортной полиции западного региона, а также военнослужащие Национальной гвардии.

Цель акции — выявление и пресечение фактов браконьерства и незаконного оборота рыбы и рыбной продукции.