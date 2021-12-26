Новости
В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку
26 Декабря 2021 21:30
Поделиться:
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вечером 25 декабря на площади Первого Президента зажгли главную новогоднюю ёлку Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.
Новости по темеНесколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов
Несмотря на метель уральцы целыми семьями пришли на площадь.
«Если честно, просто уже устали от этой пандемии. Очень хочется, чтобы все стало как прежде», - говорит жительница Уральска Алма.
Перед зажжением ёлки здесь было организовано театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, различные игры, розыгрыш подарков, а также концерт.
Высота главной уральской ёлочки составляет 22 метра.
Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области Президентская новогодняя елка для 200 ребятишек прошла в режиме онлайн.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Нур-Султане
- Об опасности при эксплуатации пиротехники напомнили в ДЧС ВКО
- Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО
- В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов
- 40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
- В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн