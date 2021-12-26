+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку

26 Декабря 2021 21:30
Поделиться:
В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вечером 25 декабря на площади Первого Президента зажгли главную новогоднюю ёлку Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Новости по теме
Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Нур-Султане
Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов

Несмотря на метель уральцы целыми семьями пришли на площадь.

«Если честно, просто уже устали от этой пандемии. Очень хочется, чтобы все стало как прежде», - говорит жительница Уральска Алма.

Перед зажжением ёлки здесь было организовано театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, различные игры, розыгрыш подарков, а также концерт.

Высота главной уральской ёлочки составляет 22 метра.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области Президентская новогодняя елка для 200 ребятишек прошла в режиме онлайн.

Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Регионы   #Общество   #Новый год  
Поделиться:
Новости по теме
Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Нур-Султане
Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО
В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
3 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
4 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
5 399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
6 2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Читайте также
40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив