В Уральске запустили терминал аэропорта имени Маншук Маметовой

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с национальным проектом «Сильные регионы – драйвер развития страны» завершена реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта г. Уральск. В церемонии открытия нового терминала приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Доля казахстанского участия в строительстве составляет 60%. Так, при строительстве аэропорта использовались стекло, керамическая плитка, санфаянс и другие материалы отечественного производства. Терминал международного аэропорта построен областными строительными компаниями. Площадь терминала составляет 10 тыс. квадратных метров, средний пассажиропоток достигает 600 тысяч человек в год. Новый терминал аэропорта соответствует всем международным стандартам IATA (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта).

«Современная инфраструктура аэропорта поспособствует включению его в режим «открытое небо» и позволит привлечь иностранные авиакомпании. Ожидаем, что новый аэропорт станет мощным импульсом для увеличения пассажиропотока, открытия новых международных маршрутов, развития туризма в регионе, а также роста авиаперевозок», – отметил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Следует отметить, что в марте текущего года постановлением Правительства РК аэропорту г. Уральск присвоено имя Героя Советского Союза Маншук Маметовой, героини-пулеметчицы, которая родилась в Западно-Казахстанской области.