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В Уральске «заминировали» ТРЦ

Редактор:  
Зифа Хабирова
1 Июня 2023, 22:11
В Уральске «заминировали» ТРЦ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На пульт «102» поступило сообщение о заложенной бомбе в ТРЦ «Орал» в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП ЗКО.

Инцидент произошел 31 мая в 9.25.

Сотрудники полиции оцепили район. Эвакуировали людей. Были привлечены саперы. В ходе осмотра специалистами - саперами в здании ТРЦ «Орал» и на прилегаюшей территории взрывных устройств, взрывчатых веществ и иных подозрительных предметов не обнаружено.

«Данный факт зарегистрирован в КУИ УП Уральска. С начала года на территории ЗКО произошло 3 подобных факта. По 1 из них ведется досудебное расследование по ст. 273 УК РК», - сообщили в ДП ЗКО.


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