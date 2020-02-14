В Уральске задержан мужчина, напавший на школьницу
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске задержан мужчина, напавший на школьницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области, происшествие случилось 13 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов в микрорайоне Женис.
«Неизвестный мужчина около 14:15 часов вошел в подъезд вслед за 16-летней школьницей и совершил хулиганские действия», – говорится в сообщении.
Плачущую в подъезде девочку заметил и расспросил сотрудник полиции – исполняющий обязанности начальника батальона патрульной полиции местной полицейской службы ДП ЗКО, старший лейтенант Артур Кудысов. Он выяснил, как выглядит подозреваемый, и сразу приступил к его поиску. Подозреваемый был задержан вблизи магазина «Женис» в микрорайоне Д.Конаева.
«Подозреваемый был задержан «по горячим следам» и передан оперативно-следственной группе, прибывшей на место происшествия. Это оказался житель Уральска 1967 года рождения. Началось досудебное расследование», – сообщила пресс-служба департамента полиции.
- Два человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
- Мать и трое детей погибли от отравления угарным газом в Мангистауской области
- Более 24 тысяч казахстанцев пострадали в ДТП в 2019 году
- Курсант погиб в военном вузе в Алматы: подозреваемый арестован
- Один из пострадавших в массовой аварии возле Темиртау в тяжелом состоянии
- Три массовых ДТП произошло на автодорогах, ведущих в столицу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана