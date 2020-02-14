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В Уральске задержан мужчина, напавший на школьницу

14 Февраля 2020 14:14
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В Уральске задержан мужчина, напавший на школьницу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске задержан мужчина, напавший на школьницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области, происшествие случилось 13 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов в микрорайоне Женис.

«Неизвестный мужчина около 14:15 часов вошел в подъезд вслед за 16-летней школьницей и совершил хулиганские действия», – говорится в сообщении.

Плачущую в подъезде девочку заметил и расспросил сотрудник полиции – исполняющий обязанности начальника батальона патрульной полиции местной полицейской службы ДП ЗКО, старший лейтенант Артур Кудысов. Он выяснил, как выглядит подозреваемый, и сразу приступил к его поиску. Подозреваемый был задержан вблизи магазина «Женис» в микрорайоне Д.Конаева.

«Подозреваемый был задержан «по горячим следам» и передан оперативно-следственной группе, прибывшей на место происшествия. Это оказался житель Уральска 1967 года рождения. Началось досудебное расследование», – сообщила пресс-служба департамента полиции.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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