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В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
15 Июня 2023, 16:11
В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В городском суде Уральска вынесен приговор бывшим сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Западно-Казахстанской области Руслану Казмагамбетову и Нурлану Деменову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба суда ЗКО, Р.Казмагамбетов и Н.Деменов признаны виновными по статье 366 часть 3 пункт 2 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

На каждого из подсудимых наложен штраф в 60-кратном размере взятки по 18 миллионов тенге, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. С учетом срока нахождения Р.Казмагамбетова и Н.Деменова под арестом, затем под домашним арестом, объем штрафа снижен на 952 200 тенге.

Кроме того, Р.Казмагамбетов лишен звания майора полиции, а Н.Деменов - звания капитана полиции.

Как пояснила объявившая приговор судья Гульнара Гимадутдинова, установлено, что подсудимые были причастны к точкам в городе Уральске, где продавался трамадол. А именно, зная о том, что прозванный в городе «королем трамадола» Николай Карпов занимается незаконной торговлей, оказывали ему покровительство. Были найдены доказательства того, что они получили взятку в размере 300 тысяч тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Подсудимые должны уплатить штраф в течение месяца после того, как приговор вступит в законную силу.

Трамадол – опиоидный анальгетик со смешанным механизмом действия.

27 марта 2023 года представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек сообщила об обновлении списка наркотических веществ, в который дополнительно внесено 27 препаратов, в том числе трамадол.


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Суды   Борьба с наркотиками  
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