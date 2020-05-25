В Уральске владельцев кафе, автомоек и магазинов штрафуют за нарушения карантина

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На владельцев ряда заведений Уральска наложен административный штраф за деятельность вне установленного регламента и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинговая группа из числа сотрудников полиции, городского управления по контролю за качеством товаров и услуг, акимата Уральска и волонтеров проверила несколько десятков заведений на соблюдение требований карантина по установленному регламенту работы и мер безопасности. Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО, магазины должны работать до 21:00. Но как выяснилось, далеко не все соблюдают режим карантина, продолжая осуществлять торговлю в ночное время. На нарушителей были составлены протоколы. По информации пресс-службы управления по контролю за качеством товаров и услуг Уральска, были составлены административные протоколы на 9 магазинов, 6 кафе, автомойку и автозаправку за нарушение установленного графика работы и несоблюдение санитарных норм.

«Цель ночных рейдов – недопущение массового заболевания коронавирусной инфекцией, соблюдение санитарных требований в условиях карантина, выполнение постановления главного санитарного врача ЗКО. Согласно постановлению, магазины должны работать до 21:00, кафе – до 20:00, доставка еды по заказу – до 22:00, автомойки – до 18:00. Но во время рейдов выясняется, что некоторые заведения продолжают осуществлять свою деятельность и после установленного времени. На владельцев оформляется протокол о нарушении карантина и отправляется в суд. Предприниматели, не соблюдающие карантинный режим, привлекаются к административной ответственности по ч. 3 ст. 462 КоАП РК», – пояснили в пресс-службе управления.

Напомним, что режим карантина в Уральске продлен до 15 июня. Городские власти предупреждают население о соблюдении мер безопасности, масочного режима и просят по мере возможности находиться дома.