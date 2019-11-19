В Уральске уволили сбившего пешехода полицейского

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В отношении сотрудника полиции Баймукашева начато досудебное расследование по факту наезда на пешехода. По решению дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 18 ноября т.г. в 22.30 в городе Уральске на пересечении улиц Жангир хана и Брусиловского инспектор патрульной службы старший лейтенант полиции Баймукашев (1993г.р.), управляя служебным автотранспортом, допустил наезд на пешехода - девушку, 1998 года рождения, проживающую в Уральске.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила различные телесные повреждения и госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы (диагноз: «Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, эпидруальная гематома, закрытый перелом правой ключицы»).

В настоящее время в отношении сотрудника полиции Баймукашева начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).

«Это недопустимо, тем более, что сотрудник полиции находился на службе. В связи с решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. А также к дисциплинарной ответственности были привлечены его непосредственные командиры и руководство», - говорится в сообщении.

Руководство полиции региона принесло извинения родным и близким Бейсовой Ларисы за действия своего подчиненного. «Со своей стороны мы окажем все возможную помощь Ларисе. Желаем ей скорейшего выздоровления», - отметили в правоохранительных органах региона.

Автор: Гайсагали Сейтак.