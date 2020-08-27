В Уральске установят 50 новых светофоров

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В текущем году в областном центре Западно-Казахстанской области ведутся работы по установке 50 новых светофоров, 40 из которых будут с кнопкой вызова для пешеходов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с управлением полиции г.Уральска разработали план мероприятий по безопасности дорожного движения на ближайшие три года. Дорожные полицейские сетуют на низкую культуру вождения на улицах города, что водители постоянно нарушают пункты ПДД, а пешеходы порой сами создают аварийные ситуации на дорогах, соответственно увеличиваются участки дорог, где нужно обязательно устанавливать ограничительные знаки, пешеходные переходы с искусственной дорожной неровностью и новые светофоры.

В 2020 году разработан план мероприятий по безопасности дорожного движения, в частности, по установке новых светофоров, разметке пешеходных переходов, установке катофотов и освещения переходов. Как известно, необходимость в установке светофоров возникает при достаточно высокой интенсивности движения. Если к перекрестку подъезжает со всех направлений одновременно большое количество автомобилей, то на таком перекрестке обеспечение безопасности дорожного движения может быть достигнуто только с применением сложных средств регулирования дорожного движения, то есть светофоров. Как пояснил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев, в этом году ведутся работы по установке 50 новых светофоров, 40 из которых будут с кнопкой вызова для пешеходов.

– Например, сейчас ведутся работы по установке автомобильного светофора на пересечении Желаевской трассы и ул.Кызылжарской, где интенсивное движение большегрузных машин и легкового автотранспорта часто создавало аварийные ситуации. Также на некоторых оживленных перекрестках установят светофоры с дополнительными секциями, – говорит Ж.Дуйсенгалиев.

Весь объем запланированных работ выполняет уральское предприятие ТОО «Жайык жарыгы».

– Всего по программе безопасности дорожного движения на три года выделено 463 миллиона, на проведение таких работ, как установка новых светофоров, освещение и покраска пешеходных переходов, установка ИДН. На данный момент 100 миллионов уже освоено. По городу установлены 11 новых светофоров с кнопкой вызова, 8 автомобильных светофоров, 4 светофора с дополнительными секциями, 38 искусственных дорожных неровностей из 50 запланированных, установлено освещение для 62 пешеходных переходов при помощи световых панелей, а также 22 перехода со световозвращающими катафотами, 226 из 485 пешеходных переходов покрасили холодным пластиком. Он стоит дороже, чем обычная белая краска, но в разы долговечнее и заметнее, – говорит директор ТОО «Жайык жарыгы» Жангабыл Сагинов.

Дополнительно методом холодного пластика будут окрашены еще 100 переходов до конца года. Гарантия краски 2-3 года, тогда как обычная краска полностью стирается менее, чем через полгода.

С начала года на дорогах области произошло свыше 100 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 37 человек. Несоблюдение элементарных правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов приводит к непредсказуемым последствиям. Поэтому параллельно с ремонтом улиц города возникает необходимость в установке новых светофоров, регулирующих транспортный поток. Как отметил Ж.Сагинов, на установление одного светофорного объекта обычно уходит от 3 до 7 дней. Стоимость пешеходного светофорного объекта варьируется в пределах 1-2 миллионов тенге. Транспортный светофор с дополнительными секциями стоит намного дороже.