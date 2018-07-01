В Уральске спасли тонущего на глазах у матери подростка
26 Июля 2018 19:48 193
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске сотрудники оперативно-спасательного отряда вытащили на берег тонущего подростка, передает МИА «Казинформ».
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Как рассказали в ДЧС ЗКО, во время дежурства спасатели Павел Федоров и Азамат Жардемов увидели тонущего ребенка на реке Чаган в городском парке культуры и отдыха. Он слишком далеко отплыл от берега.
Спасатели вытащил 13-летнего мальчика из воды. Так как он был сильно напуган, ему была оказана необходимая помощь. После этого спасатели провели профилактическую беседу с пострадавшим и его мамой, которая не уследила за сыном.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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