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    22:50, 22 Январь 2021 | GMT +6

    В Уральске сотрудник следственного изолятора спас двоих мужчин из пожара

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске сотрудник следственного изолятора спас двоих мужчин из пожара. Благодарные жильцы соседних квартир и родственники погорельцев разыскивали молодого сержанта через соцсети, тогда как герой, отравившись угарным газом, находился в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ЗКО.

    Жильцы написали благодарственное письмо на имя начальника ДУИС по ЗКО.

    21.01.2021 года сотрудник следственного изолятора г.Уральск младший сержант юстиции Абылай Төлеев, проходя мимо дома №134 р по ул.Мухита, заметил, что в квартире на пятом этаже идет пожар. Услышав крики, он сразу же бросился на помощь. Вместе с соседями они взломали дверь квартиры, после чего соседи начали тушить пожар подручными средствами. Квартира была сильно задымлена, видимость практически отсутствовала, в таких случаях без специальных средств человек может сразу же угореть. Но, ни секунды не раздумывая, А.Төлеев вошел внутрь и вытащил из квартиры двух пострадавших мужчин 35 и 40 лет, которые без посторонней помощи не смогли бы выбраться. Подъехавшие врачи диагностировали у младшего сержанта А.Төлеева отравление угарным газов и увезли его в больницу.

    О героическом поступке сотрудника правоохранительных органов стало известно из соцсетей, когда жители дома №134 опубликовали пост на своих страницах и просили помочь найти молодого парня, оказавшего помощь при спасении людей от пожара.

    Жильцы дома Куанова М.М., Питерская О.Н., Яшкова Я.С., Идрисова Г.Е., Кирилина Н.П., Жандали А.К., Кешельняк В.В. обратились с благодарственным письмом на имя начальника Департамента УИС по ЗКО полковника юстиции Изтлеуова А.А. и просили наградить сотрудника.

    «Молодой сотрудник и еще один подоспевший на помощь парень, несмотря на угрозу собственной жизни, не дожидаясь прибытия пожарной службы, лично начали эвакуацию жителей»,- рассказала жительница дома №134 А.Машенова.



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