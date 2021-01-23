В Уральске сотрудник следственного изолятора спас двоих мужчин из пожара
Жильцы написали благодарственное письмо на имя начальника ДУИС по ЗКО.
21.01.2021 года сотрудник следственного изолятора г.Уральск младший сержант юстиции Абылай Төлеев, проходя мимо дома №134 р по ул.Мухита, заметил, что в квартире на пятом этаже идет пожар. Услышав крики, он сразу же бросился на помощь. Вместе с соседями они взломали дверь квартиры, после чего соседи начали тушить пожар подручными средствами. Квартира была сильно задымлена, видимость практически отсутствовала, в таких случаях без специальных средств человек может сразу же угореть. Но, ни секунды не раздумывая, А.Төлеев вошел внутрь и вытащил из квартиры двух пострадавших мужчин 35 и 40 лет, которые без посторонней помощи не смогли бы выбраться. Подъехавшие врачи диагностировали у младшего сержанта А.Төлеева отравление угарным газов и увезли его в больницу.
О героическом поступке сотрудника правоохранительных органов стало известно из соцсетей, когда жители дома №134 опубликовали пост на своих страницах и просили помочь найти молодого парня, оказавшего помощь при спасении людей от пожара.
Жильцы дома Куанова М.М., Питерская О.Н., Яшкова Я.С., Идрисова Г.Е., Кирилина Н.П., Жандали А.К., Кешельняк В.В. обратились с благодарственным письмом на имя начальника Департамента УИС по ЗКО полковника юстиции Изтлеуова А.А. и просили наградить сотрудника.
«Молодой сотрудник и еще один подоспевший на помощь парень, несмотря на угрозу собственной жизни, не дожидаясь прибытия пожарной службы, лично начали эвакуацию жителей»,- рассказала жительница дома №134 А.Машенова.