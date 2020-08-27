В Уральске проходит международный фестиваль «Altyn kopir»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В этом году международный фестиваль «Altyn kopir», целью которого является укрепление культурных связей с представителями казахской диаспоры, проживающей в Российской Федерации, стартовал в онлайн-режиме, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Altyn kopir» по традиции проходит в Уральске, городе, расположенном на стыке Европы и Азии. В прошлом году мероприятие проходило в туристско-оздоровительном комплексе «Евразия». Тогда в Уральск съехались более 30 молодых людей, представителей казахских диаспор, проживающих в пяти приграничных областях РФ: Саратовской, Самарской, Оренбургской, Астраханской и Волгоградской. В течении пяти дней они были погружены в традиционную языковую и культурную среду.

В этом году фестиваль прошел в онлайн-формате, и было приятно услышать благодарность, которая звучала из уст молодых соотечественников из Оренбургской, Самарской и других областей. Они делились впечатлениями о курсах казахского языка, о музее алашординцев и другими интересными моментами после поездки в западный регион. У гостей тогда была возможность ознакомиться с достопримечательностями города, окунуться в атмосферу национального колорита, фольклора и быта. Для тех, кто впервые побывал на исторической родине, это был настоящий праздник. Из-за пандемии коронавируса в этом году пришлось проводить фестиваль в онлайн-режиме.

На этот раз в Доме дружбы мероприятие открыла и.о.руководителя областного управления по развитию языков Светлана Ганиева. По словам главного языковеда области, на данный момент фестиваль прокладывает мост между западноказахстанцами и соотечественниками в России, которые из года в год проявляют все больше интереса к духовному и культурно-историческому наследию. Такие мероприятия дают возможность оказать представителям казахской диаспоры методическую и организационную помощь в изучении родного языка. Если в прошлом году мероприятие духовно сблизило молодых людей, то в этом году круг желающих расширился и появилась возможность привлечь молодежных лидеров еще и с Москвы, Томска, Новосибирска, Барнаула, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Алтайского края. К работе были приобщены языковеды, краеведы, историки и лидеры молодежных общественных объединений ЗКО.

Было интересно также послушать мнение директора продюсерского центра «Томирис» в Москве Дамили Тасмагамбетовой, которая от всей души выразила благодарность акиму области Гали Искалиеву, коллективу областного управления по развитию языков за организацию совместных мероприятий, за заботу о соотечественниках в ближнем зарубежье. Дамиля Тасмагамбетова рассказала о помощи, которую продюсерский центр оказывает студентам и молодым людям, занимающимся творчеством, о документальном фильме «Казахи в России». Теплые слова благодарности прозвучали и от председателя общественного объединения «Казахи Омска» Куаныша Елеутаева. Он рассказал о том, что в Омске проживает около ста тысяч казахов. Объединение нацелено на сохранение казахского языка, культуры и традиций, что очень важно и необходимо для подрастающих поколений.

Советник президента НАО «Фонд «Отандастар» Болат Дидар отметил важность таких мероприятий для воспитания подрастающего поколения и в плане сохранения национальной идентичности. Молодой человек выразил уверенность, что такие мероприятия станут диалоговой площадкой для укрепления отношений между молодежью двух соседних стран.

Всех участников фестиваля поприветствовал руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Медхат Камбетов, который рассказал о помощи, оказываемой казахской диаспорой из РФ во время пандемии.

– Фестиваль «Altyn kopir» в этом году совпал со 175-летним юбилеем великого Абая. Это прекрасная возможность приобщиться к миру Абая и Пушкина на вечере поэзии. Также участники фестиваля смогут поучаствовать в диалоговых площадках и семинарах на тему: «Ұлттық код негізгі ұлттық тәрбиеде» и «Формула успеха», – сказал Медхат Камбетов.

Напомним, в рамках фестиваля, который продлится до конца недели в онлайн-формате будут организованы экскурсии в областной историко-краеведческий музей, обучающие курсы по казахскому языку, мастер-классы и тренинги по обучению национальным видам прикладного искусства, изготовление музыкального инструмента – домбры.