В Уральске приостановили работу нескольких торговых домов и автобусных маршрутов из-за несоблюдения саннорм

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске приостановлена работа двух торговых домов, городского парка, одного кафе и трех автобусных маршрутов из-за несоблюдения карантинных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинговая группа, в состав которой входят сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, управления г. Уральска, специалисты городского акимата, сотрудники полиции, на ежедневной основе проводит рейды по проверке соблюдения санитарных требований объектов в условиях карантина.

С 1 июня текущего года, согласно постановления главного государственного санитарного врача ЗКО, открылись торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м. (торговые центры, торговые дома). В каждом торговом доме и торговом центре должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования и противоэпидемические мероприятия: средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков) должны быть в достаточном количестве, проводиться дезинфекция помещений и проветривание, не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей.

Также с 1 июня 2020 года открылись рестораны/бары/кафе/столовые и другие (с количеством посетителей не более 30 человек одновременно), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек (за исключением одной семьи).

После открытия объектов проводился ежедневный мониторинг исполнения постановления главного санитарного врача ЗКО. В ходе проверки установлено, что некоторые объекты не выполняют указанные требования.

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, за несоблюдение масочного и санитарно-дезинфекционного режима было закрыто кафе «Шубатхана», за отсутствие тепловизоров, скопление людей, несоблюдение дистанции и масочного режима продавцами и покупателями закрыты также два торговых дома – «Колос» и «Азиза», городской парк и приостановили свою работу три городских маршрута до устранения нарушений. Рейды мониторинговой группы по выявлению нарушений продолжаются.



