В Уральске предприятие-монополист по подаче воды имеет свыше 1 млрд тенге долгов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По данным руководства ТОО «Батыс су арнасы», незапланированные траты, которые выбивают предприятие из колеи, возникают из-за частых аварий. Так, за 2019 год зарегистрировано 305 аварий на водопроводных сетях, за семь месяцев 2020 года зафиксировано еще 125 аварий. На канализационных сетях в 2019 году произошло 35 крупных порывов, в этом году - 33, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочая группа во главе с акимом города Абатом Шаныбековым проинспектировала ход работ в ТОО «Батыс су арнасы» по подготовке к зиме, а также посетила насосную станцию открытого водозабора на реке Урал в районе ТЭЦ.

По словам директора предприятия Каиргали Имашева, внешний долг «Батыс су арнасы» составляет 779 млн тенге, еще 320 млн тенге - это задолженность по кредитам. Свыше 384 млн тенге недоплатили «Водоканалу» потребители, еще 75 млн тенге сама компания должна выплатить в качестве налогов.

Во время подготовки к отопительному сезону - на ремонт инженерных сетей и оборудования - компания запланировала освоить 250 млн тенге. Из них по сетям водоснабжения -124 млн тенге, водоотведения - 126 млн тенге.

Отметим, что руководитель «Батыс су арнасы» заверил - до начала отопительного сезона все работы будут выполнены в полном объеме. На сегодняшний день по водоснабжению освоено 89,9 млн тенге, по водоотведению 80,9 млн тенге. Выполнена замена 196 задвижек, 25 клапанов, 3,6 тысяч метров водопроводных полиэтиленовых труб, 146 метров канализационных труб, 11 пожарных гидрантов, 114 плит-перекрытий, 121 кольцо и 159 крышек люков.

«У предприятия возникает очень много незапланированных трат, из-за частых аварий в системе водоснабжения и водоотведения, - пояснил суть экономических проблем «Батыс су арнасы» Каиргали Имашев. - Так, за 2019 год зарегистрировано 305 порывов на водопроводных сетях, за семь месяцев этого года - еще 125. На канализационных сетях в 2019 году произошло 35 аварий, а в этом году 33. Нам сложно. Ведь в данной ситуации мы стараемся изыскивать средства, чтобы не только выполнять экстренные ремонты сетей, но и делаем плановые работы «Батыс су арнасы» .

В настоящее время идут ремонтные работы по водоотведению на трех основных объектах – это коллекторы на улицах Московской и Шолохова, КНС-19 и коллектор в поселке Зачаганск. До конца сезона все эти три объекта будут сданы в эксплуатацию.

«В этом году большая авария произошла на коллекторе по улице Неусыпова, произошел порыв трубы на участке протяженностью 460 метров. По этой трубе проходят более 70% стоков, она не выдержала нагрузку и обвалилась в трех местах, - рассказал Имашев. - По линии ЧС был закуплен новый насос, и в скором времени работа коллектора будет восстановлена».

Аким города Уральска АбатШаныбеков отметил, что акиматом был разработан краткосрочный и среднесрочный план по бесперебойному обеспечению питьевой водой жителей города. В рамках этого плана были введены водозаборные скважины с Трекинского водозабора, которые дают дополнительно 1000 кубов воды в сутки. Также был подключен дополнительный источник водоснабжения с Каменского водозабора для нужд жителей поселка Зачаганска. Была снижена нагрузка на центральную канализацию за счет строительства нового обводного канализационного коллектора.

Аким города отметил, что от уральцев поступило много нареканий по поводу качества воды и жалоб на то, что вода не доходит до верхних этажей жилых домов. В акимата Уральска была создана мониторинговая группа, представители выезжают на места, выясняют причины дефицита воды.

Отметим, ТОО «Батыс су арнасы» снабжает питьевой водой 1200 многоэтажных жилых домов в Уральске, более 30 тысяч частных домов, 106 объектов образования, 50 детских садов, 22 объекта здравоохранения и 3590 прочих объектов.