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В Уральске пенсионер выпрыгнул со второго этажа и скончался

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Мая 2021, 22:41
В Уральске пенсионер выпрыгнул со второго этажа и скончался

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске 83-летний пенсионер выпрыгнул со второго этажа многоэтажки и скончался, передает МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, все произошло 15 мая в доме 99 по улице Ю.Гагарина. Проживавший здесь пенсионер, 1938 года рождения, совершил суицид, выпрыгнув со второго этажа. Сообщение об этом потупило в 18.35.

Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, скорая помощь была вызвана в 18.42, но до приезда медиков пожилой мужчина скончался.


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