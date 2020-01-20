+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -1 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Уральске пассажир подрался с кондуктором автобуса

20 Января 2020 14:14
Поделиться:
В Уральске пассажир подрался с кондуктором автобуса

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске пассажир подрался с кондуктором в автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Столичный школьник ударил ножом одноклассника
Массовая драка произошла ночью в центре Алматы Студенты медколледжа устроили массовую драку в Алматы Ирландца избили в кафе в Атырау

Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела пассажирского транспорта и автомобилей города Уральска Алмас Ахошев, инцидент произошел вчера в 16:40 по местному времени в автобусе, следующем по маршруту №22.

По словам кондуктора, в ходе движения от остановки «Медицинский колледж» в сторону района птицефабрики неизвестный мужчина потребовал остановиться в неустановленном месте. После того, как водитель отказался останавливаться, мужчина ввязался в конфликт с кондуктором и полез в драку.

Маршрут обслуживает ТОО «Батыс Қазақстан автобус паркі».

«На данный момент с участием водителя и кондуктора выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщил Казинформу Алмас Ахошев.

В департаменте полиции пообещали позже прокомментировать этот инцидент.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив