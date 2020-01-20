В Уральске пассажир подрался с кондуктором автобуса

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске пассажир подрался с кондуктором в автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела пассажирского транспорта и автомобилей города Уральска Алмас Ахошев, инцидент произошел вчера в 16:40 по местному времени в автобусе, следующем по маршруту №22.

По словам кондуктора, в ходе движения от остановки «Медицинский колледж» в сторону района птицефабрики неизвестный мужчина потребовал остановиться в неустановленном месте. После того, как водитель отказался останавливаться, мужчина ввязался в конфликт с кондуктором и полез в драку.

Маршрут обслуживает ТОО «Батыс Қазақстан автобус паркі».

«На данный момент с участием водителя и кондуктора выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщил Казинформу Алмас Ахошев.

В департаменте полиции пообещали позже прокомментировать этот инцидент.