В Уральске пассажир подрался с кондуктором автобуса
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске пассажир подрался с кондуктором в автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела пассажирского транспорта и автомобилей города Уральска Алмас Ахошев, инцидент произошел вчера в 16:40 по местному времени в автобусе, следующем по маршруту №22.
По словам кондуктора, в ходе движения от остановки «Медицинский колледж» в сторону района птицефабрики неизвестный мужчина потребовал остановиться в неустановленном месте. После того, как водитель отказался останавливаться, мужчина ввязался в конфликт с кондуктором и полез в драку.
Маршрут обслуживает ТОО «Батыс Қазақстан автобус паркі».
«На данный момент с участием водителя и кондуктора выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщил Казинформу Алмас Ахошев.
В департаменте полиции пообещали позже прокомментировать этот инцидент.
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