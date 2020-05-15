В Уральске открыли памятник ветерану ВОВ Шукуру Мухтарову

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В городе Уральске состоялось открытие памятника ветерану Великой Отечественной войны Шукуру Мухтарову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном открытии памятника ветерану ВОВ Шукуру Мухтарову на территории областного департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстаснкой области приняли участие первый заместитель акима области Мухтар Манкеев, руководитель ДЧС ЗКО генерал-майор Жасулан Джумашев, ветераны войны и родственники Ш. Мухтарова.

«Мы не должны забывать наших ветеранов, должны чтит их память, передавать из поколения в поколение рассказы об их подвигах во имя нашего светлого и мирного будущего. Современному поколению есть с кого брать пример», – отметил М. Манкеев.

Шукур Омарович Мухтаров, уроженец села Базартобе Тайпакского района ЗКО, родился 27 сентября 1922 года. Окончив 10 классов средней школы №12 г. Алматы, в декабре 1941 года был призван в ряды Советской Армии. Начал службу с должности командира отделения связи 100-го отдельного батальона связи 100-й стрелковой бригады Среднеазиатского военного округа и Западного фронта. Стрелковая бригада входила в состав 3-й ударной армии Калининского фронта, которая участвовала в операции «Марс», Великолукской и Невельской операциях. В период военных действий в составе стрелковой бригады Ш. Мухтаров был механиком-водителем танка КВ 28-й танковой бригады. Великую Победу Шукур Омарович встретил в полку 3-го Белорусского фронта 2-й Гвардейской Армии в звании лейтенанта.

После окончания войны солдат продолжил службу в рядах Советской Армии. За боевые отличия награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией» и другими наградами. В 1962 году он возглавил в Западно-Казахстанской области штаб Гражданской обороны. В 1975 году Шукур Омарович, выйдя на заслуженный отдых, продолжил работу в управлении связи области.

Руководитель ДЧС ЗКО генерал-майор Жасулан Джумашев, а также члены ветеранского совета ДЧС также поздравили всех присутствующих со столь важным событием в жизни города и возложили цветы к памятнику. В торжественном открытии памятника приняли участие сын и племянница ветерана ВОВ.