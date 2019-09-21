В Уральске осудили членов ОПГ, незаконно ввозивших нефтепродукты из России в Казахстан

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Членов организованной преступной группы, причастной к незаконному ввозу нефтепродуктов из России в Казахстан, осудили в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«12 сентября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен приговор 6 членам организованной преступной группы (К.Намазбаеву, Ж.Каиырбаеву, Т.Калиеву, А.Балтурманову, Н.Кенженову и Б.Жакатаеву). Все шестеро подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.197, 216, 244, 245, 262 (незаконная транспортировка нефтепродуктов, совершение действий по выписке счета-фактуры, уклонение гражданина от уплаты налога, участие в организованной преступной группе) УК РК и приговорены к различным срокам наказания», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

По информации комитета, принято решение о конфискации с участников преступной группы полученного дохода от незаконной реализации битума на сумму 3,9 млрд. тенге и 5-ти грузовых автомашин.

Как ранее сообщалось, в сентябре 2017 года сотрудниками Департамента КНБ РК по ЗКО проведена спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы, причастной к незаконному ввозу нефтепродуктов из России в Казахстан.