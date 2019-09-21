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вчера 14:31
В Уральске осудили членов ОПГ, незаконно ввозивших нефтепродукты из России в Казахстан
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Членов организованной преступной группы, причастной к незаконному ввозу нефтепродуктов из России в Казахстан, осудили в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«12 сентября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен приговор 6 членам организованной преступной группы (К.Намазбаеву, Ж.Каиырбаеву, Т.Калиеву, А.Балтурманову, Н.Кенженову и Б.Жакатаеву). Все шестеро подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.197, 216, 244, 245, 262 (незаконная транспортировка нефтепродуктов, совершение действий по выписке счета-фактуры, уклонение гражданина от уплаты налога, участие в организованной преступной группе) УК РК и приговорены к различным срокам наказания», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
По информации комитета, принято решение о конфискации с участников преступной группы полученного дохода от незаконной реализации битума на сумму 3,9 млрд. тенге и 5-ти грузовых автомашин.
Как ранее сообщалось, в сентябре 2017 года сотрудниками Департамента КНБ РК по ЗКО проведена спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы, причастной к незаконному ввозу нефтепродуктов из России в Казахстан.
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