В Уральске мажилисмены посетили новую школу-интернат для одаренных в спорте детей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Аманжан Жамалов, Снежанна Имашева и Шавхат Утемисов посетили в поселке Деркул города Уральска новую школу-интернат для одаренных в спорте детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Мажилисмены встретились с коллективом и воспитанниками учреждения, ознакомились с ходом тренировочного процесса и достижениями молодых спортсменов.

На сегодня обучение в школе получают порядка 250 детей, а 150 из них имеют возможность постоянного проживания в интернате.





Здание спортивной школы-интернате состоит из трех спортивных залов для занятий боксом, борьбой, футболом и волейболом. На открытом воздухе есть площадки для баскетбола, большого тенниса и волейбола, а также футбольная арена.

«Я считаю, что это отличный центр для того, чтобы молодежь смогла раскрыть свои таланты. Похожие спортивные заведения открыты в Нур-Султане, Алматы и в других областных центрах. В Западно-Казахстанской области дополнительно ведется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Жангалинском и Жанибекском районах», - отметил депутат Мажилиса Шавхат Утемисов.

Кроме этого, мажилисмены рассказали о вступивших в силу законодательных изменениях. В частности, в Законе «О статусе педагога» учителю, подготовившему победителя, призера международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, будет выплачиваться единовременное вознаграждение в размере трех должностных окладов, пояснили депутаты.