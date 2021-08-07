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В Уральске горела крыша здания детсада
7 Августа 2021 21:10
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в детском саду «Айлин 3» в Уральске, передает МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, сообщение о возгорании поступило на пульт «101» 5 августа по адресу улица Тимофеева, 22.
Пожар охватил крышу детского сада «Айлин 3», который в настоящее время не работает.
На месте возгорания работали 12 единиц техники и 43 отряда противопожарной службы.
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