В Уральске ЦОН № 1 приостанавливает свою работу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 1 июня 2020 года приостанавливает свою деятельность отдел обслуживания населения №1 Уральска в целях соблюдения карантинных мер профилактики COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Прием услугополучателей и выдача готовых документов будет временно приостановлены. Всех услугополучателей, которые ранее предварительно забронировали очередь в ЦОН № 1, расположенный в 4 мкр, здание 28 кар сити, у которых имеется СМС-оповещение, просят обращаться в отдел обслуживания населения №2 г.Уральск (ЦОН №2) по адресу: г.Уральск, ул И.Махамбета (Чагано-набережная), здание 84.

Без предварительного бронирования документы приниматься не будут, только по бронированию, т.е. обслуживание по предварительной брони для бумажных услуг (наличие смс-оповещения).