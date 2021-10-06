В Уральске 80-летняя пенсионерка скончалась от наезда автомобиля

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске автомобиль сбил 80-летнюю женщину, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 1 октября в 14.20. 18-летний водитель на автомобиле «Hyundai Sonata», двигаясь по проспекту Н. Назарбаева, сбил женщину, 1941 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе кафе «Марина».

В результате ДТП она была госпитализирована в отделение травматологии областной многопрофильной больницы. В 18.30 пострадавшая скончалась. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Автомобиль водворен на спецстоянку. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с ч. 3 ст. 345 УК РК»,- сообщили в ведомстве.

