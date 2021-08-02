В управлении природных ресурсов Жамбылской области новый руководитель

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Досаев Кайрат Аскербекулы назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

56-летний Кайрат Досаев получил два высших образования в Казахском сельскохозяйственном институте по специальности «инженер-механик» и в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая по специальности «экономист».

Трудовой путь начал в 1987 году начал инженером научно-производственного объединения.

В разные годы работал инженером в АО «Алтын диірмен», заместителем руководителя отдела управления по ЧС города Алматы, заведующим сектором, помощником председателя Агентства по ЧС РК, помощником акима Алматинской области, заместителем акима города Талдыкоргана, замакима Каратальского района Алматинской области, начальником управлений защиты конкуренции и по тарифам Алматинской области, помощником министра по ЧС РК, директором ТОО «Мекен», вице-президентом АО «Казспортинвест».

Работал на должностях акима Кордайского района, акима Шуского района, акима города Тараза Жамбылской области.

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, в декабре 2019 года был назначен руководителем управления инспекции труда акимата Жамбылской области – главным государственным инспектором труда.