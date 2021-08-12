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В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе

12 Августа 2021 14:54
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В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы разъяснила, какой должна быть школьная форма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, в этом году детям разрешили носить не только школьную форму, но и классическую.

«По школьной форме, главное, чтобы была аккуратная классическая одежда. Брюки темно-коричневые, рубашка светлого цвета. Не носите футболку, только рубашку. Запрета на обувь нет. Ребенок может ходить в кедах или мокасинах, если родители не в состоянии подобрать туфли для ребенка», - сказала руководитель управления образования города Алматы.

В целом в Алматы 278 общеобразовательных школ, из них 207 государственных, 71 частная. Еще 8 частных школ откроются 1 сентября.


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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Гульзат Сахова

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