В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы разъяснила, какой должна быть школьная форма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в этом году детям разрешили носить не только школьную форму, но и классическую.

«По школьной форме, главное, чтобы была аккуратная классическая одежда. Брюки темно-коричневые, рубашка светлого цвета. Не носите футболку, только рубашку. Запрета на обувь нет. Ребенок может ходить в кедах или мокасинах, если родители не в состоянии подобрать туфли для ребенка», - сказала руководитель управления образования города Алматы.

В целом в Алматы 278 общеобразовательных школ, из них 207 государственных, 71 частная. Еще 8 частных школ откроются 1 сентября.