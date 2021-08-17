В УОЗ Алматы опровергли информацию о нехватке медицинских халатов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о модернизации поликлиник и больниц мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ежедневно осуществляем мониторинг поликлиник и стационаров, проверяя наличие средств индивидуальной защиты, лекарственных средств на два месяца. Это ложная информация о приобретении за собственные средства халатов и средств защиты. Если такой факт будет подтвержден, гарантирую, что затраты будут возмещены», - ответил Нариман Табынбаев на вопрос о распространяемой в соцсети информации о том, что якобы медперсонал за свой счет покупает медицинские халаты.

Говоря о материально-технической базе медучреждений Алматы глава УОЗ Алматы отметил, что за два года местными исполнительными органами выделены большие средства на борьбу с коронавирусом.

«В прошлом году на 20 млрд тенге приобретено медицинское оборудование, в том числе два аппарата МРТ, два КТ, более 250 аппаратов искусственной вентиляции легких, около 150 аппаратов High flow, в 17 лечебных учреждениях проведена система медицинских газов. Все поликлиники оснащены приборами лабораторной диагностики. Также приобретено эндоскопическое оборудование, так как больные коронавирусом часто нуждаются в нем. Были приобретены дополнительные медицинские кровати, мониторы, шприцы и все, что необходимо для лечения наших пациентов», - сообщил Нариман Табынбаев.

Вместе с тем укреплена материально-техническая база Службы скорой медицинской помощи и родильных домов. Было приобретено 130 новых автомобилей для оказания экстренной медицинской помощи и диагностики. Оснащенность инфекционных стационаров в Алматы составляет 98%.

Также руководитель УОЗ сообщил о достаточной оснащенности инфекционных стационаров, которые переданы местными исполнительными органами в безвозмездное пользование.

«В качестве инфекционных стационаров мы используем новое общежитие педагогического колледжа, общежитие медуниверситета имени Асфендиярова, а также здание «Халык Арена»», – сообщил Нариман Табынбаев.



