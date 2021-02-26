В Украине стартовала вакцинация от коронавируса

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ – В Украине стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Украины «Укринформ».

В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в ковидном отделении Черкасской областной больницы. Об этом написал в Facebook председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

23 февраля в Украину доставили 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield). Всего за государственный счет Украина должна закупить 12 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и NovaVax.

Как сообщал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцинация начнется с медиков, оказывающих помощь больным COVІD-19.

«Первые 7 областей, которые получат вакцину - это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница», - отметил В. Ляшко.

Вакцинация должна осуществляться на добровольной основе. Проводить прививки будут подготовленные бригады медиков.

22 февраля 2021 года Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что достигнута договоренность с Serum Institute о поставках в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни NovaVax.

Кроме этого, Украина должна получить от глобальной инициативы COVAX от 8 до 16 млн доз вакцины против COVID-19. В начале марта ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины Pfizer, также ожидается поставка от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. В конце 2020 года Украина заключила соглашение о поставках 1,9 млн доз вакцины китайского производителя Sinovak.

Фото: ukrinform.ua