РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:55, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    В Украине стартовала вакцинация от коронавируса

    None
    None
    КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ – В Украине стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Украины «Укринформ».

    В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в ковидном отделении Черкасской областной больницы. Об этом написал в Facebook председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

    23 февраля в Украину доставили 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield). Всего за государственный счет Украина должна закупить 12 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и NovaVax.

    Как сообщал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцинация начнется с медиков, оказывающих помощь больным COVІD-19.

    «Первые 7 областей, которые получат вакцину - это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница», - отметил В. Ляшко.

    Вакцинация должна осуществляться на добровольной основе. Проводить прививки будут подготовленные бригады медиков.

    22 февраля 2021 года Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

    Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что достигнута договоренность с Serum Institute о поставках в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни NovaVax.

    Кроме этого, Украина должна получить от глобальной инициативы COVAX от 8 до 16 млн доз вакцины против COVID-19. В начале марта ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины Pfizer, также ожидается поставка от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. В конце 2020 года Украина заключила соглашение о поставках 1,9 млн доз вакцины китайского производителя Sinovak.

    Фото: ukrinform.ua


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Украина Общество Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!