В Украине подтвержден 41 случай коронавируса, жертвами COVID-19 стали три человека

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - По состоянию на 23:00 часов 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УКРИНФОРМ.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

Сейчас в Украине три летальных исхода от COVID-19.

Пациент, у которого первым в Украине был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.