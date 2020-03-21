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В Украине подтвержден 41 случай коронавируса, жертвами COVID-19 стали три человека
21 Марта 2020 09:38
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КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - По состоянию на 23:00 часов 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УКРИНФОРМ.
Новости по темеВ Киеве состоялась встреча Посла Казахстана с экс-Президентом Украины Кабмин Украины ввел карантин по всей стране на три недели Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля
Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.
Сейчас в Украине три летальных исхода от COVID-19.
Пациент, у которого первым в Украине был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.
Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Украина, Коронавирус,
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