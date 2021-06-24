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В Украине почтили память казахского солдата Серикбая Муткенова

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Июня 2021, 15:34
В Украине почтили память казахского солдата Серикбая Муткенова

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 22 июня в День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев возложил цветы к памятнику героя Советского Союза Серикбаю Муткенову в селе Резино Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Командир 342-го стрелкового полка Серикбай Муткенов в октябре 1943 года одним из первых переправился через Днепр и принял участие в разрушении вражеских сил и погиб 5 января 1944 года в бою под Резино.

Жители Резино чтят память всех солдат, погибших при освобождении села. Имена героев изображены на обелиске в центре села и на стендах музея боевой славы. Одним из них является казахский герой Серикбай Муткенов. Его мемориальная доска также установлена в комнате военной славы Резинской средней школы.

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