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В Украине отмечают День единения

16 Февраля 2022 12:52
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В Украине отмечают День единения

КИЕВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - В Украине 16 февраля отмечают новый государственный праздник – День единения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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Теперь каждый год 16 февраля в Украине на государственном уровне будут отмечать День единения. В этот день призывают вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

Согласно указу, в этот день будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнен в 10:00 Государственный Гимн Украины и проведены зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

В рамках Дня единения пройдет ряд мероприятий, в том числе и телемарафон. Всеукраинский телевизионный марафон ко Дню единения выйдет в эфир 16 февраля с 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. В нем примут участие все общенациональные каналы.

Кроме этого, среди мероприятий ко Дню единения 16 февраля в учебных заведениях совместно с МОН и Институтом национальной памяти будут проведены уроки, посвященные единению, а 17-18 февраля – уроки по медиаграмотности во всех школах Украины.

Среди мероприятий 16 февраля также пройдет молебен за единение в Софии Киевской.

Также при поддержке Госкино состоятся показы в кинотеатрх и на телеканалах фильмов украинского производства.

Министерство иностранных дел проведет в столицах мира имиджевые мероприятия, направленные на популяризацию Украины, дипломатические учреждения Украины будут подсвечены цветами государственного флага.


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