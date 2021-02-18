В Украине карантин продлевается до 30 апреля

КИЕВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - Кабинет министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлении 4 уровня эпидопасности и показателях их определения. Об этом на заседании правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Украины «Укринформ».

«Мы предлагаем продолжать на территории срок действия карантина до 30 апреля 2021 года. По нашим расчетам, до 30 апреля точно мы должны жить в карантинных ограничениях. Мы предлагаем установить на территории Украины адаптивный карантин с введением уровней эпидемической опасности. Предлагаем деление на 4 уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный», - сказал М. Степанов.

По словам М. Степанова, зеленый уровень - тот показатель, которого необходимо достичь, чтобы рассмотреть вопросы пересмотра или отмены карантинных ограничений.

Условие его достижения - уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона в соответствии с порядком проведения эпиднадзора за ОРВИ. Второй показатель - коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и определение антигена SARS-n-CoV-2.

Эти показатели, по словам М. Степанова, избраны из-за того, что многие люди не обращаются за тестированием на COVID-19, а их заболевание обозначается как острая респираторная болезнь, в случае если они обращаются к врачу.

На желтом уровне, который сейчас установлен базовым для всей страны, действуют ограничения, с которыми страна вернулась после жесткого карантина 8-25 января.

Сейчас, по словам М. Степанова, сделано несколько ослаблений: разрешено проведение массовых, культурных, спортивных мероприятий при обеспечении для одного человека 4 кв. м площади или заполненности залов до 50%.

Будет разрешено посещение учебных заведений группами более 20 человек. Разрешено проведение матчей командных игровых видов спорта с болельщиками, но с ограничением количества заполненных мест.

Разрешается работать заведениям общественного питания до 24 часов (ранее - до 23).

На оранжевом уровне, по словам М. Степанова, не предусмотрено установление дополнительных карантинных ограничений.

Переход на оранжевый уровень будет проходить при условии превышения хотя бы одного из показателей уровней эпидопасности.

Решение о переходе на оранжевый уровень региона будет приниматься руководителем работ по преодолению чрезвычайных ситуаций

На оранжевом уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничительные меры.

Переход региона на красный уровень эпидопасности будет проходить в случае превышения двух показателей в течение трех дней подряд.

На красном уровне вводятся жесткие карантинные ограничения. В частности, запрет деятельности заведений общественного питания, работы ТРЦ и развлекательных заведений, работы учебных заведений, кроме детских садов и начальной школы, работы непродовольственных рынков, спортивных заведений.

На красном уровне будет разрешена работа финансовых учреждений, аптек, ветеринарных учреждений, продовольственных магазинов.

Вводиться красный уровень будет через решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС в течение 48 часов после его введения.

«Постановление вступает в силу с 24 февраля 2021 года, кроме абзаца 10 пункта 4, пункта 2, изменений утвержденных этим постановлением. Эти пункты касаются матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов, со зрителями не более 50%. Этот пункт вступает в силу с 18 февраля 2021 года», - сказал М. Степанов.

Постановление принято с доработкой в однодневный срок.

По словам М. Степанова, Украина сейчас находится на 34 месте в Европе по смертности от COVID-19 на 1 млн населения.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 17 февраля лабораторно подтверждено 1 280 904 случаев COVID-19.