В Украине готовятся к проведению курултая казахов

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев 11 февраля встретился с активом казахской диаспоры, представляющим различные регионы Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК.

Во время беседы казахстанский дипломат информировал о ходе подготовки празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также приоритетах работы посольства, в том числе по вопросам поддержки соотечественников за рубежом.

В этом контексте были обсуждены вопросы дальнейшей консолидации казахской диаспоры в Украине путем проведения совместных мероприятий. Согласно общему мнению участников встречи, одним из главных событий этого года станет Курултай казахов Украины, в ходе которого планируется принять ряд важных решений, включая создание общественного объединения казахов в Украине.

В завершении встречи Посол Д.Калетаев поздравил Президента федерации кикбоксинга «ISKA Ukraine» Николая Акижанова с присвоением высокого звания – Заслуженного тренера Украины по кикбоксингу.