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    20:12, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    В Украине готовятся к проведению курултая казахов

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев 11 февраля встретился с активом казахской диаспоры, представляющим различные регионы Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК.

    Во время беседы казахстанский дипломат информировал о ходе подготовки празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также приоритетах работы посольства, в том числе по вопросам поддержки соотечественников за рубежом.

    В этом контексте были обсуждены вопросы дальнейшей консолидации казахской диаспоры в Украине путем проведения совместных мероприятий. Согласно общему мнению участников встречи, одним из главных событий этого года станет Курултай казахов Украины, в ходе которого планируется принять ряд важных решений, включая создание общественного объединения казахов в Украине.

    В завершении встречи Посол Д.Калетаев поздравил Президента федерации кикбоксинга «ISKA Ukraine» Николая Акижанова с присвоением высокого звания – Заслуженного тренера Украины по кикбоксингу.


    Теги:
    Культура Международная деятельность МИД РК
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