В Украине готовятся к началу третьей волны COVID-19
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам года работы правительства под его председательством.
«Мы ежедневно сейчас видим рост количества заболевших, к сожалению, вынужден констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это цифры, статистика, которую мы видим, ее невозможно как-то скрыть или интерпретировать по-другому. Следует осознавать, что началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин и подчеркнул, что «красный» уровень и жесткий локдаун введен уже в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях, а Винницкая, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей с «оранжевым» уровнем и там, по его мнению, вскоре также может быть локдаун.
«Конечно, когда большая часть областей будет в красной зоне, скорее всего, придется обращаться к той модели локдауна, который вводился, который Украина уже проходила. Очень бы не хотелось этого делать», - отметил Премьер-министр и подчеркнул важность сознательного подхода граждан к вопросу собственной безопасности и соблюдению противоэпидемических мер.
Он подчеркнул, что вакцинация в мире только началась и может занять несколько лет, поэтому «коронавирус никуда не делся».
«Я не дам ответа, будет ли локдаун в Украине или нет, мы постарается максимально управлять адаптивным карантином», - пояснил Шмыгаль.
Он добавил, что правительство сейчас находит «формат конструктивного сотрудничества» с местными органами в вопросах противодействия эпидемии.
Как сообщал Укринформ, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения. По состоянию на 4 марта, показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в шести регионах Украины.