РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 04 Март 2021 | GMT +6

    В Украине готовятся к началу третьей волны COVID-19

    None
    None
    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны COVID-19 в стране и не исключает возможности очередного локдауна, однако обещает максимально управлять ситуацией инструментами адаптивного карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам года работы правительства под его председательством.

    «Мы ежедневно сейчас видим рост количества заболевших, к сожалению, вынужден констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это цифры, статистика, которую мы видим, ее невозможно как-то скрыть или интерпретировать по-другому. Следует осознавать, что началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», - сказал Шмыгаль.

    Он напомнил, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин и подчеркнул, что «красный» уровень и жесткий локдаун введен уже в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях, а Винницкая, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей с «оранжевым» уровнем и там, по его мнению, вскоре также может быть локдаун.

    «Конечно, когда большая часть областей будет в красной зоне, скорее всего, придется обращаться к той модели локдауна, который вводился, который Украина уже проходила. Очень бы не хотелось этого делать», - отметил Премьер-министр и подчеркнул важность сознательного подхода граждан к вопросу собственной безопасности и соблюдению противоэпидемических мер.

    Он подчеркнул, что вакцинация в мире только началась и может занять несколько лет, поэтому «коронавирус никуда не делся».

    «Я не дам ответа, будет ли локдаун в Украине или нет, мы постарается максимально управлять адаптивным карантином», - пояснил Шмыгаль.

    Он добавил, что правительство сейчас находит «формат конструктивного сотрудничества» с местными органами в вопросах противодействия эпидемии.

    Как сообщал Укринформ, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения. По состоянию на 4 марта, показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в шести регионах Украины.


    Теги:
    Здравоохранение Украина Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!