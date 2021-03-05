В Украине готовятся к началу третьей волны COVID-19

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны COVID-19 в стране и не исключает возможности очередного локдауна, однако обещает максимально управлять ситуацией инструментами адаптивного карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам года работы правительства под его председательством.

«Мы ежедневно сейчас видим рост количества заболевших, к сожалению, вынужден констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это цифры, статистика, которую мы видим, ее невозможно как-то скрыть или интерпретировать по-другому. Следует осознавать, что началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин и подчеркнул, что «красный» уровень и жесткий локдаун введен уже в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях, а Винницкая, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей с «оранжевым» уровнем и там, по его мнению, вскоре также может быть локдаун.

«Конечно, когда большая часть областей будет в красной зоне, скорее всего, придется обращаться к той модели локдауна, который вводился, который Украина уже проходила. Очень бы не хотелось этого делать», - отметил Премьер-министр и подчеркнул важность сознательного подхода граждан к вопросу собственной безопасности и соблюдению противоэпидемических мер.

Он подчеркнул, что вакцинация в мире только началась и может занять несколько лет, поэтому «коронавирус никуда не делся».

«Я не дам ответа, будет ли локдаун в Украине или нет, мы постарается максимально управлять адаптивным карантином», - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство сейчас находит «формат конструктивного сотрудничества» с местными органами в вопросах противодействия эпидемии.

Как сообщал Укринформ, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения. По состоянию на 4 марта, показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в шести регионах Украины.