В Украине дети определённого года рождения получат экономический паспорт

КИЕВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - В Украине дети рожденные с 1 января 2019 года получат экономический паспорт украинца, то есть все средства, полученные в качестве платы за использование украинских недр, будут накапливаться на личных счетах детей и граждан Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Укринформ».

1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Хочу поблагодарить и поздравить Верховную Раду за принятие законопроекта №5600, который поднял ренту на добычу природных ресурсов. Мы направим эти средства на наших детей. До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним, эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья. Благодаря этим двум законам, наконец, наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей», - сказал Владимир Зеленский.

Как отметили в офисе Президента Украины, внесенный законопроект предполагает создание Фонда будущих поколений. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться для обучения в учебных заведениях Украины; на покупку собственного жилья на территории Украины; перевода средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или лечения (при достижении 18-летнего возраста).





Фото: economy.24tv.ua